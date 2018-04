Horoscop weekend. Acum doua saptamani Luna noua a fost in Berbec apoi s-a mutat din semn in semn pana cand, iata, ajunge in Scorpion in weekend, sub numele de Luna plina roz, mai exact in noaptea de 29 spre 30 aprilie, reflectand stralucitor lumina Soarelui instalat in Taur.

Numele de Luna Roz vine de la una din primele flori inflorite ale primaverii numita Moss Phlox, care acopera pamantul ca o patura roz. Aceste flori puternic si stralucitor colorate sunt din America de nord si infloresc de obicei in preajma Lunii pline din luna aprilie.

Toate Lunile pline in Scorpion trezesc o dorinta mare de transformare si eliminare sau modificare a ce nu functioneaza pentru sufletul omului, dar cu aceasta Luna plina nevoia poate fi intensa. Acum, lucrurile si detaliile schimbarii sunt puse in miscare si nu vei uita curand aceasta Luna plina!

Luna plina din Scorpion de pe 30 aprilie este cea mai magica din tot anul. Energia Scorpionului are potentialul de a misca si schimba unde este nevoie, de aceea a avea o Luna plina in acest semn este asa de puternic dar si personal.

