Horoscopul tibetan: Cele 12 căi ale înțelepciunii. Află mesajul pentru fiecare zodie

Horoscopul Tibetan se bazeaza pe cele 12 cai ale intelepciunii si se spune ca, potrivit datei de nastere, fiecare om are calea sa, un tel, o sarcina karmica, pe care trebuie sa o duca la indeplinire.

Afla care este mesajul pentru fiecare zodie in parte

Berbec – Reincarnare

Berbecul este un dragon-erou ce lupta cu demonii interiori si cu tentatiile exterioare. Fiecare viata a sa este menita sa isi imbunatateasca abilitatile, sa devina o persoana mai buna si sa renunte la ego. Berbecul are energia razboinicului Marte, obisnuieste sa fuga de monotonie.

Mesaj karmic: Traieste in prezent, examineaza-ti trairile interioare, mediteaza, gaseste bucuria de a trai, chiar si atunci cand lucrurile nu sunt roz. Lasa esecurile in urma si mergi inainte.

Taur – Creatia spiritului

Taurii reprezinta cresterea, intelegerea, intelepciunea. Ei sunt protejati de Venus, zeita iubirii, mama frumusetii si a artelor. Taurul are securitatea nascuta din experientele vietilor anterioare, insa are nevoia de a-si crea spiritul, de a fi in contact cu sinele interior.

Mesaj karmic: Actioneaza, controleaza-ti energia, gaseste-ti insecuritatile interioare si rezolva-le. Nu iti ascunde fricile in spatele naturii rebele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO