MANTRA ZODIEI TALE pentru saptamana 28 mai – 3 iunie 2018. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum

Din punct de vedere astrologic, saptamana aceasta finalizeaza sezonul de primavara si da startul lunii iunie si al verii 2018. Nu inainte insa de a beneficia de energiile puternice si intense ale Lunii pline in Sagetator de marti 29 mai.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Inteleg de ce este important sa iert

Pana nu dai drumul, pana nu te ierti, pana nu ierti situatia, pana nu accepti ca ceva chiar s-a terminat, nu poti avansa. Un nou drum se poate deschide cu adevarat doar cand ai inchis fila in urma ta cu iubire, iertare, acceptare.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Pentru mine fac tot ceea ce fac

Fa orice faci cu pasiune si integritate chiar daca oamenii nu te observa. Ceea ce facem nu o facem pentru aplauze, ci pentru ca stim ca este bine, ca ne place, ca ne reprezinta.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu am toate nevoile implinite

Fii determinat si ambitios, dar nu dintr-un sentiment disperat de nevoie. Fa-o din iubire pentru posibilitatile ce se deschid in calea ta. Bucura-te de calatoria vietii!

