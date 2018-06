MANTRA ZODIEI TALE pentru saptamana 4-10 iunie 2018. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum

Aceste aspecte ne aduc ajutor in comunicare si munca dar ne si pun la incercare relatiile de orice fel prin dezechilibre ce pot aparea acolo unde lucrurile merg pe baza de manipulare, lipsa de putere sau minciuna. Pot aparea confuzii, suspiciuni, insecuritate, vampiri energetici, situatii complicate, asa cum este explicat in horoscopul saptamanal 4-10 iunie.

Putem crede ca nu mai stim care ne e calea sau ce vrem de fapt de la viata, sa simtim dezamagire sau neincredere in tot si toate

Dar exista solutii. Chiar putem iesi din toate mai bine decat eram, cu conditia sa intelegem aceste influente si sa actionam in consecinta.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu imi aleg ziua de maine

Prea des ne vedem drept victime ale vietii, in loc sa ne vedem creatorii propriei realitati si deci a situatiei prezente. De aceea viata este asa de dificila sa fie schimbata, pentru ca poti crede gandul ca o alta forta din afara ta iti dicteaza circumstantele. Daca nu iti place unde esti, te poti muta spre un loc unde sa iti placa, nu esti un copac batran cu radacini ce nu se mai pot acomoda in alt sol.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Eu ma transform ori de cate ori este nevoie

Atunci cand nu mai poti schimba o situatie din jurul tau, inseamna ca Universul te provoaca sa te schimbi tu. In acel moment, totul din jur se schimba. Ce vezi in lumea ta exterioara este o reflectare a ce gandesti si simti in interior. Cand ceva nu iti place, pune-ti intrebarea : in ce trebuie sa cred, din moment ce traiesc asa ceva? Apoi, alege sa crezi diferit.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu traiesc sub puterea recunostintei

Daca esti fericit si recunoscator nu inseamna ca totul in viata ta este perfect si fara urma de provocari. Inseamna doar ca ai decis si ai ales constient sa te uiti dincolo de imperfectiuni.

