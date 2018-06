Horoscop weekend 15-17 iunie 2018. Luna în Rac și în Leu! 3 influențe mari ale Lunii te marchează!

Luna noua in Gemeni este o Luna noua optimista si pozitiva. Daca ai avut de-a face cu demonii tai in ultimele saptamani, in urmatoarele zile este o perioada buna sa pui punct si sa ai parte de un nou inceput proaspat. Acum vei vedea lumea dintr-o perspectiva de copil. Ce iti aduce bucurie? Ce iti face inima sa cante?

Pregateste-te pentru noi inceputuri, noi oameni, noi idei, noi proiecte, varietate si spontaneitate. Daca te zbati cu o problema si te invarti in cerc, acum este sansa ta sa o rupi cu totul si sa alegi un nou inceput decisiv, asumat cu curaj.

Cum iti poti face viata mai mult ca pe un joc ? Daca gasesti ceva care te supara, intreaba-te : cat de important va fi acest subiect peste 5 ani ? Chiar se merita sa consu atata energie si emotie acum ?

Iata horoscopul zilelor de weekend 15-17 iunie 2018 sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cu asa de multe surprize pe calea ta, nici nu stii unde sa te uiti mai intai. Au loc schimbari mari pentru tine si trebuie sa te tii de orice tip de stabilitate pe care o ai ca sa faci tot ce este mai bine. Respira adanc si ia-ti timp ca sa faci tot ce se poate face, in loc sa te grabesti si sa iti pierzi capul pe drum.

Desi abia astepti ca anumite decizii si rezolutii sa vina spre tine, trebuie sa ai rabdare inca putina vreme de acum incolo si sa vezi cand apare momentul potrivit pentru tine. Incetineste ritmul, ia lucrurile pas cu pas.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu am rabdare

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Emotiile fine si echilibrul se vor transfoma in forte creative ce vor face o diferenta pentru tine. Nu rata oportunitatile ce iti vor aparea sub forma de lumina stralucitoare. Fii pregatit sa iei ceea ce lumea are sa iti ofere cu o minte si inima deschise. Proiecte noi de afaceri sunt si ele pe drum spre tine. Fii gata sa sari in ele si sa iei initiativa cand apare momentul potrivit.

Unele credinte vechi trebuie sa se destrame ca sa poti vedea persoana din fata ta asa cum este si sa fii constient de senzatiile pe care ti le-a aduc in relatie inca de la bun inceput.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Sansa mea straluceste la mine

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Raspunsurile pe care le cauti le vei gasi in cele mai neobisnuite locuri, cu oameni care iti par prea distanti de oricare din subiectele tale de interes. Apropie-te si devino personal ori de cate ori e nevoie, ai incredere ca te poti proteja si aduna informatiile necesare.

Ca sa mergi inainte, trebuie sa te scufunzi adanc in lumea ta emotionala fara teama. Sunt zile in care chiar poti sa rupi credinte vechi, sa te intalnesti cu persoane predestinate, sa fii provocat pozitiv de circumstante la care nici nu te gandeai ca se pot intampla sau schimba.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu pot

