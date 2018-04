Luna Nouă specială în Berbec de luni 16 aprilie. Mare schimbare și eliberare. Are legatură cu ce ai trăit în ultimii 7 ani!

Luna noua in Berbec are loc luni 16 aprilie 2018 sau chiar duminica 15 aprilie, depinde unde te afli pe glob.

Daca esti in situatii de viata in care ti se pare ca nu vezi iesirea, lumina de la capatul tunelului, solutia optima, fii deschis si asteapta-te la surprize, miracole, rezolvari total neasteptate fata de orice iti puteai imagina.

Aceasta Luna Noua in Berbec te va surprinde, te va ilumina si iti va putea schimba viata. Intai te va zgudui apoi te va elibera.

Berbecul este primul semn al zodiacului – energia Berbecului imputerniceste si da startul unei initieri. Circuitul zodiacului incepe cu Berbecul. Berbecul este momentul in care ne eliberam din unimea Pestilor in care invatam ca suntem cu totii parte din intreg si alegem fiecare sa ne manifestam unicitatea si divinitatea pe cont propriu. Calea mea. Calea ta. Total diferite intre ele si foarte in regula ca este asa.

Berbecul este energia “start inainte de a fi gata”: actiune, impuls, exprimarea sinelui, toate acestea sunt recompensate cand este activ Berbecul. Luna noua in Berbec ne aduce claritatea necesara pentru a actiona conform propriei agende. Nu este timp pentru ezitare!

