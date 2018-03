Zodiac chinezesc. Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 26 martie – 1 aprilie 2018, dupa prima luna a Noului An Chinezesc, guvernat de Cainele de Pamant. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut.

Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim.

Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana la a unei cariere solide sau relatii autentice sau a unei familii, acum ai bazele si fundatia sustinuta. Elementul de pamant in mod special ajuta Cainele sa ne dea aceasta sustinere. Vei vedea progrese aproape in fiecare zi, cu conditia sa muncesti perseverent zilnic spre visele tale.

Iata cum iti va merge in saptamana 26 martie – 1 aprilie 2018 conform intelepciunii chinezesti in functie de zodie.

Zodiac chinezesc 26 martie-1 aprilie 2018 – Sobolan

Deciziile pe care le vei lua saptamana viitoare vor avea consecinte pe termen lung asa ca gandeste totul cu multa atentie. Vei avea nevoie sa iti comunici ideile si sentimentele catre oamenii apropiati tie. Ei trebuie sa stie unde esti si sa aiba idee ce ai de gand sa faci. Dupa jumatatea saptamanii, vei avea mai multa treaba de facut pentru casa ta si de rezolvat diverse aspecte sau probleme de familie.

Zodiac chinezesc 26 martie-1 aprilie 2018 – Bivol

Pe masura ce lucrurile se intampla la tine la job saptamana viitoare, mentine-ti mintea deschisa si atentia treaza. Nu toate schimbarile sunt rele. Din contra, vei fi placut surprins daca te lasi sa curgi o data cu valul adica sa accepti tot ce se intampla. Deasemenea, nu reactiona agresiv si advers la criticile ce pot veni spre tine. Ele iti pot fi de folos. Toata saptamana vei avea un focus pe prietenii si relatiile de iubire. Arata ca esti dispus sa accepti si opiniile altora.

