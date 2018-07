Silvana Rîciu a slăbit 10 kilograme. Mănâncă totul cântărit

La emisiunea Vorbeşte lumea, de la Pro TV, a dezvăluit că a reuşit să slăbească zece kilograme. Interpreta de muzică populară a mărturisit că mai vrea să dea jos câteva kilograme, însă nu foarte repede.

„Am slăbit 10 kilograme. Mai am vreo 4-5 kilograme de dat jos. E un plan de nutriţie mai mult. Lapte nu am voie. Am voie roşii, castraveţi, ciuperci, salată. Mănânc carne de curcan şi peşte. Mie îmi place doar somonul. N-am voie să mănânc foarte mult. Am voie varză.

Totul e cântărit. La o masă am voie doar 120 de grame de legume. Nu le cântăresc, dar am învăţat cumva să le aproximez. Legume, carne, puţine lactate. Ca fructe am voie mere şi caise. De fapt, am voie mai multe fructe, dar nu îmi plac. Îmi plac doar merele şi caisele, cel mai mult merele”, a explicat Silvana Rîciu.

De-a lungul anilor, interpreta de muzică populară a recurs la mai multe diete pentru a reuşi să ajungă la silueta mult-dorită. Silvana Rîciu a ţinut o dietă cu cartofi, cu ajutorul căreia se slăbeşte 4 kilograme pe săptămână. Ulterior, cântăreaţa de muzică populară a recurs şi la un regim bazat pe proteine.

