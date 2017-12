Jade Smith, de 21 de ani, din Wallington, Surrey, a cheltuit 20.000 de lire sterline pentru a arăta ca o păpușă de porțelan. Ea și-a cumpărat îmbrăcăminte similară cu cea purtată de păpuși, zeci de perechi de pantofi, peruci, accesorii și păpuși, scrie Daily Mail.

Tânăra a fost diagnosticată cu cu fibromialgie – o afecțiune cronică care provoacă dureri musculare și vânătăi pe tot corpul – pentru care le ia medicamente zilnic și care uneori o imobilizează la pat zile întregi pentru că nu se poate deplasa din cauza durerii. „Este incredibil de dureros să trăiești în fiecare zi”, a spus Jade.

Dat tânăra britanică a găsit o modalitate prin care să uite de problemele medicale pe care le are, sau măcar să o ajute să treacă mai ușor peste ele. S-a transformat într-o Lolita adevărată. ”Mă afectează condiția medicală pe care o am deoarece nu pot să mă bucur de atâtea lucruri pe cât aș vrea. Plimbările sunt cu adevărat dureroase și uneori sunt zile în care pot doar să stau în pat și nu mă pot mișca. Jucăriile și hainele mă ajută pentru că mă fac să uit chiar și puțin timp de durerea pe care o trăiesc”, a explicat Jade.

Totuși, tânăra spune că nu se ascunde în spatele imaginii de păpușă de porțelan pe care și-a creat-o ci în adâncul sufletului așa este ea cu adevărat.

Pentru a arăta ca o Lolita, Jade, cunoscută ca ”Princess Jadette” (Prințesa Jadette) pe rețelele de socializare, și-a cumpărat haine de aproape 10.000 de lire sterline, cele mai multe fiind comandate din Japonia și Coreea. ”Am aproape aproximativ 40 de perechi de pantofi și am aproximativ 40 de brelocuri. O parte din bani i-am cheltuit și pe colecția mea de jucării”, a explicat Jade care spune că are un buget luna de 20 de lire doar pentru sclipici.

Acasă, dormitorul lui Jade este acoperit cu lenjerie cu imagini din desene animate, are rafturi întregu cu prințese Disney, figurine Hello Kitty și My Little Pony – și arată mai mult ca locul în care doarme o fetiță de 7 ani decât o femeie de 21 de ani.

Jade llocuiește împreună cu părinții și surorile mai mici, iar mansarda familiei este umplută cu jucării și haine care nu mai încap în șifonierele din camera ei.

