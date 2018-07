Acesta să fie secretul relației perfecte dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? „Bărbatul care te privește de parcă ai fi a opta minune a lumii”

Impresara Anamaria Prodan are un mariaj ideal alături de antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Cei doi se înțeleg de minune și se completează perfect. Vedeta se pare că știe cum ar trebui să fie o relație de cuplu astfel încât lucrurile să meargă foarte bine între cei doi parteneri. Pe o rețea de socializare, Anamaria Prodan a postat un mesaj în acest sens.

„Noapte perfectă”, a menționat ea.

„Meriți să fii iubită, doar pentru faptul că te-ai născut pe această planetă frumoasă. Meriți să fii iubită la infinit. Meriți să fii iubită de bărbatul care știe cum să te iubească la nebunie…

Bărbatul care te privește de parcă ești a opta minune a lumii. De parcă toate sunt magie și poveste, când ești alături de el.

Bărbatul care iubește întâlnirile cu tine lângă șemineu, îmbrăcați, însă împletindu-vă nu doar trupurile, ci și sufletul. Iar cel mai important lucru în această noapte – sunt discuțiile voastre de suflet”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca, de 18 ani, și Sarah, de 16 ani, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: ANALIZĂ / Amnistia fiscală pe înțelesul tuturor: 'Unii sunt mai deștepți și alții mai proști'