Actorul Vlad Logigan a prins drag de televiziune, cum a prins drag și de una dintre cele mai sexy vedete TV, Mihaela Rădulescu, jurat la “Românii au talent”, alături de care a intrat în “Fort Boyard”!



Vlad Logigan pare un puști, proaspăt ieșit de pe băncile facultății, dar are doctorat și predă la Universitate! Dincolo de faptul că este una dintre cele mai plăcute surprize ale noului val de vedete TV, actorul de 34 de ani, pe care-l vedem în serialul de comedie “Ai noștri”, de la PRO TV, și care ne-a amuzat în prima ediție “Fort Boyard”, e profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică și are deja o mulțime de roluri la activ în teatru, plus câteva în filme – “Nuntă în Basarabia”, “Selfie” sau mai noul “Ghininistul”, care va intra în cinematografe luna viitoare.

Iată ce ne-a dezvăluit Vlad despre teatru și televiziune, despre vedetele pe care le îndrăgește și marii actori pe care îi iubește, despre cum este ca profesor și… despre ce dorință vrea să i se împlinească până ajunge la 40 de ani.

Libertatea: Ai noștri și Fort Boyard te-au făcut mai cunoscut decât toate piesele de teatru. Te atrage televiziunea mai mult decât înainte, acum, că ai văzut ce putere are? Te-ai vedea moderând un show?

Vlad Logigan: Da, e simpatică televiziunea. Nu știu dacă aș modera un show, încă nu mi s-a propus. Nu m-am gândit serios la varianta asta, dar probabil că da, aș încerca să văd cum e, sunt un om foarte curios. Dragostea mea cea mare rămâne însă teatrul.

S-a râs de tine, la filmările serialului în care joci, după ce-ai apărut la Fort Boyard în costumul mulat, în camera cu lipici?

Nu prea. La “Ai noștri” eram în pline filmări pentru sezonul doi, cei mai mulți din echipă nu cred că au văzut emisiunea. Când filmezi 14-15 ore pe zi și abia apuci să respiri, nu prea îți mai rămâne timp și pentru relaxare. Dar ai mei, familia de la Iași, da, s-au distrat, le-a plăcut mult.

Ai cunoscut o mulțime de vedete TV, de când ai intrat în hora asta… Cine ți-a plăcut cel mai mult?

Mihaela Rădulescu e foarte faină, cât am apucat eu să interacționez cu ea, foarte sexy, are o prezență plăcută, iar legat de “Fort Boyard”, am apreciat că după ce a rămas blocată, la urmatoarele probe a venit foarte foarte hotărâtă. Chapeau! Iar Paul Ipate și Octavian Strunilă sunt doi băieți mișto, veseli, permanent cu o glumă bună la ei, n-ai cum să n-ai lipici cu ei doi, decât dacă ești o stâncă plictisită.

Predai la Universitate… Cum ești ca profesor? Amuzant, ca la TV, serios, dur?

Încerc să fiu așa cum are fiecare student nevoie să fiu. Ei vin cu experiențe și culturi diferite, pe unul îl pot ajuta dacă sunt dur cu el, pe altul, din contră, dacă îi respect sensibilitatea. De obicei, din câte știu, studenții mă plac pentru că sunt foarte devotat și foarte interesat de procesul actoricesc în sine și de descoperirile la care acesta poate duce.

În urmă cu ceva vreme, spuneai că nu ai iubită. Cum stai acum cu dragostea și… de ce crezi că stai așa?

Stau foarte bine cu dragostea. De ce, nu știu, poate pentru că-s om bun. (râde)

Te-ai pregătit pentru admiterea la facultate cu Teodor Corban, iar azi sunteți colegi de serial. Cum e să joci alături de profesorul tău?

La prima lectură la “Ai noștri”, înainte de primul sezon, am avut mari emoții. Apoi, lucrând cu Teo ca de la coleg la coleg, am avut bucuria să descopăr un om minunat, cald și foarte foarte glumeț. E o plăcere reală să filmezi alături de el, sper din suflet să mai jucăm împreună și în viitor.

A crescut ca actor lângă Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu și Olga Tudorache

Ai cunoscut actori mari, în timpul formării tale, dar și după. Ce ai învățat de la ei?

Am tot felul de povești despre întâlnirile mele cu mari actori. Am jucat ca student cu Gheorghe Dinică, Marin Moraru și Mircea Albulescu în sală. Era așa o presiune în capul meu să joc bine, încât mi se părea la un moment dat că o să-mi pocnească inima de emoții. Și cu doamna Olga Tudorache, care mi-a dat încredere că voi fi un actor OK, într-un moment în care aveam nevoie de asta. Însă ce am văzut că se repetă la marii actori, cei uriași, e faptul că toți sunt oameni normali. Nu vedete, nu deștepți care se dau rotunzi, ci oameni în sensul uman al termenului.

Dintre colegii din “Ai noștri”, care ți-e mai aproape, cu care ai chimie?

Am chimie cu toată lumea. Eu rar nu mă înțeleg cu cineva. Echipa de la ”Ai noștri” este una de oameni faini, cu care să tot stai. Se râde mult la filmări, ne-am apropiat mai mult unii de alții și există un sentiment plăcut când ne întâlnim.

Următoarea provocare? Ce ți-ai propus să mai faci… să zicem, până la 40 de ani?

Mi-am propus să încerc să ajung un actor bun. Spunea domnul Rebengiuc într-un interviu că el nu se consideră uriaș, pentru că nu crede că a făcut încă rolul perfect. Și că încă încearcă. Asta mi-am propus și eu, să încerc. N-o să fac niciodată rolul perfect, dar am să mor încercând. Pentru că merită încercat.

