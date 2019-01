„S-a rugat de mine mult ca să ne căsătorim. Ea mi-a cerut mâna. (…) A zis: Tot suntem împreună, hai să ne căsătorim! Când a venit mămica ei, vine mama, şi ea de modă veche… Hai, totuşi, să ne căsătorim. Şi am zis: Eu am 5.000 de lei, că atâta costă un divorţ, am 5.000 de lei deoparte, ne căsătorim şi, după ce terminăm, daăc tu vrei să ne despărţim, ne despărţim. Pe mine mă aşteaptă un cârd, acolo! Şi, uite aşa, am rămas împreună glumind aşa, din vorbă în vorbă, nu ştiu când au trecut anii…”, a spus soțul Ilenei Stana Ionescu, potrivit Spynews.

Ileana Stana Ionescu şi soţul său se iubesc de 67 de ani. „Profesional nu am apucat să-mi doresc nimic, pentru că au venit la mine nişte lucruri nesperate. O să iubesc meseria asta cât o să exist. Viaţa sentimentală a fost la fel de frumoasă. Sunt 67 de ani de când suntem împreună. Fericirea vieţii noastre a fost momentul în care a venit pe lume fiul nostru. O dată pe an vine băiatul şi o dată mergem noi”, mărturisea Ileana Stana Ionescu, recent, la „Agenţia VIP” de la Antena Stars.

