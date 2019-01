Actrița Valentina Fătu a jucat cu asistenta medicală lângă scenă. Avea corzile vocale paralizate! Acum nu mai are voie să vorbească

Valentina Fătu a rămas fără voce, în urma unei laringite netratate. Ea a primit îngrijiri la un spital privat din Capitală și a reușit să ajungă la teatru, să-și joace rolul alături de partenerul său de scenă, Valentin Muraru, apoi a intrat în pauză vocală.

Actrița a explicat pentru Libertatea, în scris, ce s-a întâmplat exact și motivul pentru care o asistentă medicală a fost în sală, chiar lângă scenă, în timpul reprezentației sale:

Pe fondul unei laringite vechi, netratate, de care nu știam, am crezut că doar mi-a obosit vocea, am făcut monocordită. Practic, coarda vocală stânga a fost paralizată. Am mers la secția ORL și, ca să pot juca, mi-au făcut perfuzii cu ajutorul cărora am păcălit două ore organismul. Astfel, el n-a recunoscut boala și am putut să joc, aproape până la finalul spectacolului. În sală a fost și o doamnă asistentă de la spital, dar mai mult ca spectator. Nu aș vrea să dramatizez, nu e cazul. Sunt deja în curs de vindecare', a spus Valentina Fătu.