Adela Popescu, detalii despre cea de-a doua sarcină. Când a dat vestea familiei

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan din anul 2015. Cei doi au împreună un băiețel care se numește Alexandru.

Marți, la emisiunea pe care o prezintă la Pro TV, Adela Popescu a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să aducă pe lume tot un băiețel.

Pe blogul ei, Adela Popescu a oferit detalii despre sarcină, povestit cum a fost momentul în care a aflat că este din nou însărcinată și cum a anunțat familia.

“Când am aflat că sunt însărcinată pentru a doua oară am ridicat ochii spre cer și am spus:



„Doamne, dacă va fi fetiță, vom fi foarte fericiți. Dacă va fi băiat, vom fi de asemenea foarte fericiți, dar înseamnă că vei vrea să avem trei”. Și a vrut. ?



Vestea am dat-o familiei chiar de ziua lui Alexandru. Ne-am gândit în fel și chip cum să se întâmple mai ales că de Crăciun, acum aproape trei ani, aveau să se emoționeze până la lacrimi, atunci când au aflat că vom aduce pe lume primul nostru copil.

Ne-am dorit ceva similar, așa că am găsit o modalitate ce seamănă tare cu felul nostru de a fi de acum. Simpatică, simplă, sinceră.



Înainte de momentul tortului ne-am schimbat toți patru în tricouri inscripționate cu mesaje menite să înglobeze toate trăirile noastre legate de venirea pe lume a celui mai nou membru.



Surprindere, lacrimi de fericire, panică, extaz, panică din nou, dar și o liniște ce vine din siguranța că frățiorul lui Alexandru va aduce, odată cu venirea lui pe lume, și mai multă fericire în familia noastră.



Micuțule, avem un tricou și pentru tine! Te așteptăm! ❤”, a povestit Adela Popescu.

Citește și: VIDEO/George Bețianu, boxer, taximetrist, afacerist. E milionar și vrea să-i ajute pe românii de-acasă. ”Încerc să fac poduri”