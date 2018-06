Adelina Pestrițu, detalii din perioada sarcinii. “Hormonii își fac de cap”

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu realizează online emisiunea “Mădălin Ionescu Show”. Acesta a avut-o invitată la show pe Adelina Pestrițu, cea care i-a fost colegă de prezentare la o emisiune de la Kanal D.

Adelina Pestrițu, care va deveni mămică pentru puțin timp, a oferit detalii despre sarcină. Adelina Pestrițu formează un cuplu cu un tânăr pe nume Virgil Steblea.

“Fac aceleași lucruri. Am grijă foarte mare. Am momente în care sunt agitată, într-adevăr. Hormonii din perioada asta a sarcinii își fac un pic de cap. Dar nu mă manifest nepotrivit, să știi, sunt foarte civilizată. Acum, în trafic, dacă sunt la volan și dacă mi-a tăiat cineva fața este imposibil să nu mă manifest în vreun fel. Cine nu înjură (n.r. la volan). Există cineva care nu înjură? Dar n-ai cum… Și eu am fost vitezomană, dar acum m-am potolit. Mai ales de când sunt cu bebe, conduc cu 30-40 de kilometri la oră, parcă sunt o bătrânică. Dar e mai bine, e mai safe.

Și eu sunt sensibilă (nr. în perioada sarcinii), plâng la filme, plâng la situații de viață, când îmi povestește cineva despre oameni care se despart, copii care nu au ce mânca sau despre cazuri umanitare. Aseară am plâns la film, a fost dramă. Plâng foarte des. Mă impresionează în special copiii și bătrânii.

Virgil nu are cu ce să mă enerveze, pentru că este atât de docil. Eu sunt un pic mai acidă când vine vorba despre vase lăsate în chiuvetă, despre prosoape lăsate în baie după ce face duș. Dar, sicer, nici nu pot să-l înnebunesc la cap, pentru că în general bărbații sunt așa mai dezordonați. Eu sunt perfecționistă și foarte, extrem de fixistă. Eu nu știu ce o să mă fac când o să vină Zenaida. Copilul se joacă, face dezordine. Mi-e teamă că o să devin din ce în ce mai obsedată de curățenie”, a declarat Adelina Pestrițu.

