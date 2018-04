Adevărata relație dintre soția lui Gabriel Cotabiță și fiicele acestuia. “Am dovedit ce aveam de dovedit”

Soția lui Gabriel Cotabiță a dezvăluit care este în realitate relația pe care o are cu cele trei fete pe care artistul le are din mariajul anterior.

În mai 2015, celebrul cântăreț Gabriel Cotabiță a trecut printr-o mare cumpănă, fiind în comă. După ce și-a revenit miraculos, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit, în toamna anului 2016, cu Alina, cea care i-a devenit cea de-a doua soție. Alina, soția lui Gabriel Cotabiță, a mărturisit că l-a agățat pe artist pe Facebook.

Gabriel Cotabiță a mai fost căsătorită o dată și are trei fete din mariajul anterior.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro, Alina a explicat care este relația dintre ea și cele trei fete ale lui gabriel Cotabiță.

“Foarte bună! Două dintre fiicele lui Gabi au 33 de ani și una are 36, iar eu am 35. Cu Eliza m-am văzut constant pentru că ea locuia cu Gabi când l-am cunoscut eu. Pe Milena am văzut-o ceva mai rar, pentru că a stat în Italia o vreme. Iar cu fiica cea mare ne vedem tot rar, pentru că are doi copii și stă în Ștefănești. Dar facem toate sărbătorile împreună”, a declarat Alina.

“Am dovedit ce aveam de dovedit. Nu se mai pune problema că i-aș face ceva rău tată­lui lor. Până la urmă, am fost cu toţii împreu­nă într-un moment care n-a făcut decât să ne unească”, a mai spus soția lui Gabriel Cotabiță.