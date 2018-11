Adevăratele motive pentru care Andreea Bălan a ținut ascuns chipul fetiței sale. „Știu că răutatea vine din frustrare”

Cântăreața Andreea Bălan a devenit mămică pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2016, atunci când a adus-o pe lume pe Ella. De când a născut până de curând, Andreea Bălan și partenerul ei de viață au evitat să facă publice fotografii în care să arate chipul fetiței. Artista a făcut acest gest recent într-un pictorial pentru revista Unica.

Pe blogul ei, Andreea Bălan a explicat foarte clar care au fost motivele pentru care a preferat să-și țină fiica departe de ochii curioșilor.

„Dinainte de a se naște am stabilit cu George (soțul meu) să o păstrăm pe Ella o perioadă doar pentru noi, să nu o arătăm publicului.

Foarte mulți au fost contrariați atunci când puneam poze doar cu mânuțe, piciorușe sau cu spatele și spuneau: „Dacă tot nu vrei să o arăți, nu mai pune poze deloc”, sau „Ce tot o ascunzi atât, crezi că e mai specială?”.

Sunt obișnuită de ani de zile cu răutatea oamenilor și aceste comentarii nu m-au surprins deloc.

Știu că răutatea vine din frustrare, din lipsă de inteligență, de înțelegere și empatie față de cei din jur.

Mi s-a părut firesc să punem poze așa cu mânuțe și piciorușe deoarece ne-a împlinit, ne-a făcut atât de fericiți încât simțeam amândoi nevoia să aruncăm acesta fericire în univers sub această formă.

Am să explic în câteva cuvinte, motivele pentru care nu am arătat-o până la vârstă de 2 ani.

Cred foarte tare în „Legea de atractie” și în puterea gândurilor. Fiecare gând are o frecvență care ajunge în univers și atât gândurile bune cât și cele rele ajung cumva la persoană menționată și totodată se întorc că un bumerang la cel care le emite. Astfel, dpdv al sănătății am dorit să o protejăm și să nu lăsăm gândurile negative să o afecteze cumva. Neștiind cum arată, oamenii nu au putut să emită niște gânduri prea răutăcioase și pline de hate.

Cam tot ceea ce se postează pe net, rămâne stocat undeva și nu ne-am dorit că mai târziu, Ella să ne reproșeze că am arătat-o în fașă sau cheală (nu a avut păr până la 1 an).

Al 3 lea motiv important care ulterior s-a mai schimbat, este faptul că eu am fost expusă mediatic la o vârstă foarte mică (la 10 ani) și mi-a fost foarte greu să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să mă dezvolt corect emoțional. M-am gândit astfel să nu o expun și să o las pe ea să aleagă dacă vrea să apară sau nu. Între timp această idee s-a schimbat, deoarece am văzut că acum, spre deosebire de copilăria mea, tehnologia este atât de avansată încât nu am cum sub nicio formă să o țin ascunsă atâția ani până când ea va putea alege. Oricine, oricând, poate să o pozeze pe stradă și să pună o poză (urâtă) pe net. Din acest considerent, împreună cu George, am decis să facem o ședința foto frumoasă și să o arătăm pe copertă unei reviste și nu pe Facebook pur și simplu.

Așa am apărut pe copertă revistei UNICA din luna noiembrie, la 2 ani de când a venit pe lume. Țin să menționez că NU am luat bani de la revistă, deoarece, din nou, m-am lovit de ura oamenilor care au spus „Ai ținut-o ascunsă că să iei bani”. Ne-am dorit să o arătăm într-un cadru frumos și prin urmare nu am avut nicio pretenție finaciară. De ce nu am pus-o pe Facebook? Nu am vrut să fac precum majoritatea și mi-am dorit că prima apariție să fie cu niște poze frumoase, profi – Foto Alex Galmeanu, Styling Irina Hârtia, Make-up Adina Vlad, Hair George Cozma”, a detaliat Andreea Bălan.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a anului viitor.

Citește și: Ilie Năstase s-a căsătorit cu iubita lui? Reacția fostului mare campion la zvonurile legate de cununia civilă (FOTO)