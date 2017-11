Adevăratul motiv pentru care nu se mărită Daniela Gyorfi. „Mama a fost de acord”

Daniela Gyorfi formează un cuplu de ani de zile cu George Tal, însă aceștia nu au ajuns în fața altarului.

Cântăreața Daniela Gyorfi a fost căsătorită o singură dată, cu luptătorul Gelu Borș.

De ani de zile, artista formează un cuplu cu George Tal, cel împreună cu care are o fetiță superbă, pe nume Maria.

Deși Daniela Gyorfi se înțelege de minune cu george Tal și a fost cerută în căsătorie de mai multe ori, cei doi nu au ajuns în fața altarului.

Cântăreața a explicat, într-un interviu pentru Antena Stras, care este motivul pentru care nu s-a măritat cu George Tal.

“Ne-am cunoscut în Germania și el a venit după 1-2 luni cu un buchet imens de trandafiri la mine și la mama, s-a așezat în genunchi ca pe timpuri și m-a cerut. Normal că am fost emoționată, am zis da, numai că nu am luat în calcul faptul că el fiind însurat în Germania și divorțat acolo, nu știu cum ar fi fost cu actele.

Noi dacă programasem să mergem la starea civilă, de exemplu peste o lună, nu am știut cum să facem. A venit iar după ceva timp cu un inel de aur să mă ceară. Atunci când am vrut să ne căsătorim, nu a fost să fie, odată s-a îmbolnăvit mama. Apoi a venit Maria și nu am mai reușit să ne căsătorim”, a spus Daniela Gyorfi.

„A fost important că mama a fost de acord. Mama a fost foarte fericită că mi-am găsit bărbatul. Eu când m-am cunoscut cu George, aveam 36 de ani, dar pentru că mama l-a plăcut pe George a fost bine”, a adăugat artista.

„Nu vreau să ne căsătorim, chiar nu-mi doresc. Cererea a existat, de mai multe ori m-a cerut, dar nu am făcut-o”, a încheiat Daniela Gyorfi.