Adevărul despre operațiile estetice ale Ramonei Gabor. “Părea că am picioare de fotbalist”

Despre Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, s-a spus că ar avea numeroase operații estetoce.

Ramona Gabor, care este plecată de foarte mult timp din România, a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care a dezvăluit câte intervenții estetice are, de fapt, și unde le-a făcut.

Vedeta a explicat ce operații estetice mai are în afară de cea de augmentare a sânilor.

“S-a spus că mi-am făcut ceva la gambe. Într-adevăr, doctorul la care mi-am făcut sânii m-a sfătuit să îmi operez gambele și mi-a făcut un fel de implant. Însă mie nu mi-a plăcut deloc și după o săptămână l-am scos, pentru că părea că am picioare de fotbalist. Deci pe asta o tăiem de pe listă. Se spune că am rinoplastie. E adevărat că am avut o micșorare a nasului, nicidecum o rinoplastie.

Toată lumea mă întreabă și acum de ce nu îmi fac rinoplastie. Sunt destul de deschisă, poate îmi voi face, însă am învățat să mă accept așa cum sunt. Și dacă lumea îmi zice că am multe calități și arăt bine, de ce aș schimba? Mă mai întreabă fetele de implanturile la sâni. Eu sfătuiesc pe toată lumea să nu își facă, pentru că, dacă înveți să te accepți așa cum ești, vei avea mai mult de câștigat”, a mărturisit Ramona Gabor.

“Multe fete îmi scriu că vor să fie ca mine, dar nu trebuie să fie ni­meni ca mine, trebuie doar să te simți bine în propria piele. În România am văzut că se fac din ce în ce mai multe operații estetice pentru că multe fete vor să arate ca cineva anume. Și pe mine mă sfătuiește lumea, când vin în România, să îmi fac aia, să îmi fac ailaltă.

Eu, când eram mai mică și mai naivă, mi-am făcut operații estetice, dintre care doar una este vi­abilă, pentru că celelalte nu au fost de succes. S-a tot discutat despre operațiile estetice ale Ramonei, că aș avea multe, că uite cum arăta înainte. Atunci eram un copil, nici măcar nu știam că îmi pot contura sprâncenele sau că pot să îmi evidențiez pomeții cu blush. Acum știu mult mai multe trucuri“, a mai spus ea.

