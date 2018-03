Un scandal de proporții a izbucnit săptămâna trecută, Lora și Liviu Vârciu, ambii concurenți ai emisiunii Asia Express, ajungând să se certe la cuțite. Dar nu sunt singurii pățiți! Oana Roman dezvăluie secrete din lumea reality-show-urilor TV azi, de la ora 15.00, în emisiunea Oana Punct Roman, difuzată pe pagina de Facebook Revista VIVA!

Să pleci într-o țară aflată la mii de kilometri depărtare de casă, să fii filmat 24 de ore din 24, să fii pus în situații limită și să trăiești alături de oameni pe care nu-i cunoști, nu e lucru ușor. Și, mai ales când controversa stă la baza unui reality-show, conflictele sunt inevitabile. Protagoniștii ultimului scandal monden? Lora și Liviu Vârciu! Deși s-au întors de la filmările pentru Asia Express de câteva luni, cei doi au început să tune și să fulgere, unul la adresa celuilalt, abia după ce au văzut emisiunea difuzată pe micul ecran. Motivul? Replicile acide pe care și le-au aruncat, în fața camerelor de luat vederi, în timpul filmărilor desfășurate la sfârșitul anului trecut.

“Liviu m-a înjurat în momentul ăla, eu aveam un turban pe cap, Liviu era cu spatele la mine, nu am auzit exact ce a spus Liviu. Am auzit ceva cu p, am auzit o înjurătură și atunci s-a profitat de chestia asta și cineva a venit la mine și mi-a spus că m-a făcut Liviu panaramă perversă. Eu credeam, auzisem ceva cu p, dar nu i-am zis absolut nimic lui Ionuț. (…) Vârciu în presă: «Ho, nebuno», astea sunt citate, pe care eu le văd. Daniela, săraca, m-a făcut și ea retardată. Nu m-aș fi deplasat niciodată să ajung să fiu jignită pentru că mă joc”, a spus Lora, la Xtra Night Show, zilele trecute. „Care apărare și care scuze? Vi se pare că eu am spus ceva? Am aflat și eu acum că mă uit și eu pe net că s-a spus ce pretenții să ai de la Vârciu. Exact, dacă nu are nicio pretenție de la mine… Eu sunt prieten cu Ionuț (n.r.- Ghenu), am înțeles că nu mai sunt prieten cu Ionuț. Eu am o gură slobodă, dar mi-o asum”, a reacționat Liviu Vârciu.

Ce se ascunde în spatele acestui tip de reality-show-uri? Ce alte vedete au mai fost puse în situații similare? Cum au reacționat, la nervi, în situații limite? Lora și Liviu Vârciu nu sunt singurii. În ce măsură sunt provocați concurenții să aibă replici usturătoare, unul la adresa celuilalt? Află detalii de culise direct de la Oana Roman azi, în cadrul emisiunii Oana Punct Roman, începând cu ora 15.00, pe pagina de Facebook Revista VIVA!