Adolescența zbuciumată a Lorei. „Multe discuții și certuri. Fugeam de acasă”

Cântăreața Lora a afirmat că i-a fost foarte greu, în adolescență, să o convingă pe mama ei că vrea să facă muzică. De asemenea, artista a mărturisit că a avut momente când a simțit că nu mai poate.

„Sunt îndrăgostită iremediabil de cea ce fac. Anul acesta am un chef de muncă fantastic…

Aveam 4 ani și eram la o serbare când am urcat prima oară pe scenă. Era la Vaslui…

Când am terminat liceul și urma să mă îndrept către o facultate, mama… nici la liceu nu am avut voie să dau la arte, la ceva. Știu că în clasa a noua, am făcut un an la Liceul de Chimie Alimentară din Galați și a fost îngrozitor. Am avut multe discuții și multe certuri. Am avut o adolescență zbuciumată. Fugeam de acasă. Totul ca să o fac să înțeleagă că eu știu ce îmi doresc și că voi face bine ce fac și … Dar era foarte greu să îi explici unui om în momentul ăla în care nu prea era industrie. de abia se inventa industria muzicală. Și în afară de Delia erau numai trupe. Într-o zi, m-a văzut (n.r. mama ei) la televizor. Aveam deja 21 de ani și eram la televizor…

Am avut multe momente foarte grele și am avut momente în care am crezut că nu mai pot. Și aș fi vrut să renunț și de câte ori îmi doream să renunț și de câte ori spuneam gata, până aici, chiar nu mai pot, se întâmpla ceva, primeam un telefon, semne. Da semne, foarte multe semne. Și semnele încă mă ghidează. Încă sunt atentă la semne, îmi ascult instinctul foarte mult…

Mulţi ani a existat această frică, frică, frică, frică inexplicabilă de eşec, de suferinţă, trădari, prietenii false, frică, frică”, a declarat Lora pentru emisiunea Star matinal de Weekend, de la Antena 1.