La aniversarea lui Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, Enache și Vijelie s-au aventurat pe scenă, într-un duet inedit, care a făcut deliciul audienței.

Adrian Enache, duet cu Vali Vijelie! A spălat' maneaua adăugându-i versuri în engleză, dintr-un hit internațional

Iubitul Iulianei Marciuc a preluat din mers' de la colegul de breaslă o strofă a piesei Strigă cu mine te iubesc', a ținut puțin ritmul manelei, apoi a-nceput să improvizeze și a dat-o nu doar pe alt gen, dar și pe altă limbă, ajungând să cânte I love you baby/And if itʼs quite all right/I need you baby/To warm the lonely nights/I love you baby/Trust in me when I say' – versurile melodiei Cant Take my Eyes off You', lansată în 1967 de Frankie Valli și devenită hit pe întregul mapamond.

