Adriana Bahmuțeanu, cu sânul la vedere. S-a dus la masaj, dar un detaliu i-a scăpat | FOTO

Moment de neatenție pentru vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu.

Aceasta a mers la un salon de înfrumusețare unde și-a făcut tratament facial și masaj.

Prezentatoarea de televiziune s-a fotografiat fericită la salonul de înfrumusețare, însă i-a scăpat din vedere un detaliu.

Într-una dintre fotografii, Adrianei Bahmuțeanu a lăsat la vedere mai mult decât probabil ar fi vrut.

“Ce poate fi mai plăcut într-o zi liniștită, pe care te gândești de muuult să o păstrezi doar pentru tine, decât să mergi la salon și să beneficiezi de un superb tratament inovativ de microdermoabraziune cu pulbere de diamant, urmat de un masaj facial făcut cu mâini de aur de un profesionist???

Să vă explic! Am plecat de acolo ca o prințesă, simțind că sunt mai frumoasă și mai tânără cu zeeece ani! Microdermoabraziunea este o alternativă non-invazivă la peelingul chimic, celulele moarte sunt îndepărtate, iar pielea este curată în profunzime. Astfel, ea poate absorbi mai bine substanțele active, se stimulează metabolismul și regenerarea celulară, iar aspectul pielii este îmbunătățit vizibil, ridurile sunt estompate!

Dar partea cea mai bună de abia urmează! Mi-a plăcut maxim masajul facial, plus gât și decolteu, m-am relaxat și spre final…chiar am adormit un pic!

Ăsta da răsfăț!!!”, s-a lăudat vedeta pe contul său de socializare.



Adriana Bahmuțeanu este o cunoscută vedetă de televiziune din România. A fost în centrul atenției și pentru scandalurile în care a fost implicată cu fostul său soț, omul de afaceri Silviu Prigoană. Din mariajul Adrianei Bahmuțeanu cu Silviu Prigoană au rezultat doi copii, Eduard și Maximus.