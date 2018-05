Adriana Trandafir, despre cel mai frumos cadou. “Dumnezeu mi-a arătat că există viață și dincolo de pensie!”

A trecut mai bine de jumătate de an, de când a primit una dintre cele mai frumoase propuneri din cariera sa, iar de atunci se bucură de fiecare clipă petrecută pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”. Îndrăgita actriță Adriana Trandafir mărturisește că șansa de a juca în prima dramă psihologică din peisajul serialelor autohtone reprezintă pentru ea o surpriză uriașă.

“Pentru mine, "Fructul oprit" a fost cel mai frumos cadou, pe care mi l-a pregătit Dumnezeu, de după pensie. Mi-a arătat că există viață și dincolo de pensie. Atunci, când am spus că vreau să ies la pensie, toată lumea a început: "Vai de mine și ce o să faci?!". Mi-am propus să fac lucruri pe care nu le-am făcut, nu am avut vreme să le fac. De exemplu, să scriu scrisori, să-mi scriu amintirile, să învăț parcarea laterală, să învăț să înot, m-am înscris la doctorat.