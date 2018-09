La cinci ani după ce și-a adjudecat trofeul „MasterChef” și la câteva luni după ce a trecut proba de foc a micului ecran realizând o rubrică pentru emisiunea „Se zice că…”, Aida Parascan a primit pe mână propria emisiune la TVR 2. „Chef de vedete”, care va intra pe post la 1 octombrie, e un magazin de cooking & lifestyle cu invitați-vedete, făcut chiar după ideea Aidei!

Ca să poată prezenta acest show, care va fi live, nu înregistrat, Aida face o adevărată echilibristică. Ea se trezește la 5.30 dimineața ca să poată cuprinde tot ce are de făcut într-o zi!

Libertatea: Te gândeai, când ai câștigat show-ul de cooking, acum 5 ani, că o să ajungi să ai propria emisiune?

Aida Parascan: Sinceră să fiu, nici acum nu îmi vine să cred. Sunt o persoană care trăiește în prezent, care face tot ce e mai bine în momentul prezent. Nu îmi fac planuri de durată, deși visez cu ochii deschiși la cum mi-ar plăcea să fie viața mea…

Cum a apărut ideea emisiunii?

În luna iunie, când s-a terminat colaborarea cu emisiunea „Se zice că…”, am decis să scriu formatul la care mă gândeam și să îl propun. M-am sfătuit și cu alți colegi și am ajuns la forma finală, care sigur va fi un succes.

Ce știi despre concurență, despre show-urile de gen de la alte televiziuni? Te uiți, că să înveți sau că să nu repeți greșeli sau că să vii cu idei să faci emisiunea ta diferită?

Am un program foarte încărcat și rareori reușesc să mă uit la televizor. Cred că această emisiune va avea succes pentru că nu este regizată, nu avem un scenariu și fiecare va fi cum este el însuși.

Ce vedete îți dorești/speri să ai invitate în platou? De la noi, de afară…

Gordon Ramsey, prințul Harry și soția lui… (râde) îmi doresc personalități care sunt un exemplu pozitiv pentru noi toți.

Îți calcă pe urme vreunul dintre copii? Ce pasiuni au?

Nici unul dintre ei nu da semne că ar avea pasiune pentru bucătărie. Gianina, care are 17 ani, e pasionată de literatură și limbi străine, Samuele are 11 ani și stă și câte 7 ore să joace fotbal, iar Emilia, care are 8 ani, e o mică prințesă care în fiecare zi vrea să devină altceva.

Cum te descurci și cu casa, și cu copiii, și cu emisiunea?

Este destul de greu, dar nu imposibil. Ziua mea începe la 5.30-6.00. Acasă eu spăl, fac mâncare, calc, fac curățenie, ajutată acum și de copii. Greu a fost când erau mici. Acum i-am responsabilizat. Nu a fost ușor, a trebuit să repet același lucru de sute de ori până au înțeles și au pus în practică… Sinceră să fiu, ei m-au învățat să fiu mamă.

În afară de cei 3 ai tăi, mai ai vreo 600 de copii la masă… Povestește-ne puțin despre copiii pe care îi hrănești zilnic și spune-ne cum ai ajuns aici.

Dintr-o pură întâmplare: mama prietenei fiicei mele a aflat că sunt chef și mi-a făcut cunoștință cu verișoara ei, patroana unui bistro care livrează mâncare câtorva școli și grădinițe de stat și private. Așa am ajuns să creez meniuri pentru mai multe școli din București și să supraveghez realizarea lor. Zilnic, „hrănesc” 500-600 de copii și sunt atentă ca alimentația lor să fie echilibrată. Am fost surprinsă să constat că există școlari care în viața lor nu au mâncat spanac sau legume! Eu însă încerc să le ofer variante de meniu sănătoase, gustoase și care să fie iubite de copii.

Din zona restaurantelor ai primit propuneri?

Da, am avut bucătării mari în subordine, dar am renunțat la ele din cauza timpului. Mi-am dorit un echilibru între viață profesională și cea privată.

Ai avut vreodată experiențe plăcute într-un local mic și neplăcute într-unul cu pretenții?

Da, de multe ori! Eu mănânc în localuri nu foarte cunoscute și fac asta pentru că raportul calitate-preț este de apreciat.

De ce crezi că au mai mare succes bucătării bărbați?

Pentru că munca în bucătărie este foarte solicitantă atât fizic, cât și psihic. Majoritatea oamenilor care muncesc în bucătărie sunt bărbați și ai nevoie de o putere interioară foarte mare să îi „conduci”.

Ți-ai refăcut viață personală?

Cuvântul „refăcut” nu e adecvat, pentru că viața mea n-o consider stricată… În cazul în care mă întrebați dacă am un partener de viață, răspunsul este: încă nu.

Florin Răduță, câștigătorul „X Factor” din 2015: „Au vrut să mă transforme în copia lui Smiley”