Alexandra Stan, declarații despre căsătorie și copii. “Nu aștept să mă ceară”

Alexandra Stan, care s-a mutat în America, formează un cuplu cu Bogdan Stăruială.

Cei doi au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care au oferit detalii despre relația lor.

Alexandra Stan și Bogdan Stăruială au făcut declarații despre o eventuală căsătorie și despre posibilitatea de a deveni părinți.

“Noi suntem mai deschişi, mai liberi. Căsătoria e un pact… Nu aştept să mă ceară. Nu e ceea ce-şi doreşte el şi, dacă ar face-o, ar face-o pentru mine. Important e să ne înţelegem şi să reuşim să facem ceea ce ne dorim”, a declarat Alexandra Stan.

“Eu cred că la Bogdan e vorba şi despre altceva. Uite, eu călătoresc de la 19- 20 de ani. Am văzut multe ţări, am avut multe experienţe şi, la un moment dat, ajung sămi doresc să mai stau şi acasă. El, în schimb, a lucrat pentru comunitate, s-a gândit mereu la alţii, nu şi-a oferit lui atât de mult, iar de când am început să călătorim şi mai ales de când a venit aici, a început nebunia cu surful. Şi e ca un copil într-un magazin de jucării, n-ai cum să-l iei şi să-i spui: „Gata, de mâine eşti tată şi soţ“”, a adăugat ea.

“Şi mie mi-ar plăcea să fiu tată şi cred că l-aş lua cu mine cu placa de surf, dar acum avem atâtea lucruri de făcut, de terminat proiecte pe care tocmai le-am început, eu am proiectele mele pe care vreau să

le îndeplinesc, încât nu stau să mă gândesc la acest aspect. Nu vreau să pierd startul ăsta de aici şi nici alte starturi. Eu mă simt foarte tânăr, mă bucur de viaţă şi nu stau să mă gândesc acum că timpul trece”, a afirmat Bogdan Stăruială.

“Şi eu o să copilăresc mereu, adică o să fac mereu ce vreau, cum vreau, când vreau. Chiar şi când voi avea o familie, dacă voi vrea să mă duc la Disneyland o să mă duc la Disneyland, dacă vreau să stau în studio o să stau în studio, la fel o să mă dau cu skate-ul, cu bicicleta… N-o să-i iau copilului din mine bucuriile astea doar pentru că o să am copii, voi copilări alături de ei. Dacă aş avea copii, aş fi mai copil decât ei. Cred că aş fi genul care ar merge peste tot cu ei şi ei ar ajunge să spună: „Mamă, mă faci de râs!“”, a mai spus Alexandra Stan.