Alexandra Ungureanu voia să fie ca Angela Similea. „Mi se părea că mai bine de atât nu poți să fii în viață”

Alexandra Ungureanu a făcut mărturisiri într-un interviu pentru life.ro. Artista a dezvăluit că o admirat foarte mult pe renumita Angela Similea, una dintre artistele generației de aur a muzicii românești, și că își dorea să ajungă ca aceasta.

„Angela Similea. Mi se părea că mai bine de atât nu poți să fii în viață. Nu doar vocea și repertoriul ei m-au fascinat. Mă gândeam: oare ce face ea la ea acasă, eram foarte interesată de ea. O vedeam ca un soi de regină în palatul ei de cleștar, vedeam cum apar pe ea hainele alea minunate. Acum îmi dau seama și mi se pare normal ca oamenii să fie interesați și de aceste aspecte: cum ești tu ca om. Și pot să fie dezamăgiți sau nu”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Artista a mai dezvăluit că trăiește exclusiv din muzică.

„De ani buni, trăiesc din muzică. De când am dat play prima dată, de la Sistem, de când am apărut prima dată pe radio, eu mereu am lucrat în muzică, am scos piese în fiecare an și am avut mereu concerte. Dacă nu am fost pe radio sau nu am fost promovată, asta nu înseamnă că nu am făcut muzică. Pentru mine nu a fost niciodată o pauză.

Mă bucur foarte mult că am un repertoriu foarte fain și solid și că am adus la un numitor comun aproape toate piesele pe care le-am cântat, le-am reorchestrat și îmi place să le cânt. Iar acest repertoriu îmi dă o siguranță pe scenă, sunt mândră de el și sunt convinsă că mereu vor fi oameni care vor asculta ce am eu de spus, indiferent dacă am sau nu expunere pe radio. Evident, ar ajuta, dar, din punctul meu de vedere nu mai sunt, sau poate nu am fost niciodată main stream…

… Cred că nu o să mai am succes în momentul în care nu o să mai trăiesc din muzică. Dacă mă întrețin de atâția ani din muzică înseamnă că cineva vrea să mă asculte, vrea să mă vadă la față”, a afirmat Alexandra Ungureanu.

