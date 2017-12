Alexandru Arșinel, în lacrimi la TV. „Mi-am dat seama că nu mai am cum să o prezint pe Stela niciodată”

Îndrăgitul actor Alexandru Arșinel a vorbit cu lacrimi în ochi despre buna lui colegă și prietenă, Stela Popescu.

Alexandru Arșinel a format un cuplu pe scenă, ani de zile, cu marea actriță Stla Popescu. Cei doi nu au fost doar colegi, ci și foarte buni prieteni.

Moartea Stelei Popescu l-a devastat pe Alexandru Arșinel. De curând, acesta a fost în turneu în străinătatre, turneu în care trebuia să-l însoțească și legendara Stela Popescu, dar nu a mai apucat.

Despre cât de greu i-a fost a comentat Alexandru Arșinel în cadrul emisiunii pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D.

„Stela a făcut parte, în mod firesc, din viața mea, din familia mea. Eram că șoarecele și pisica, ne mai ciondăneam… A

Acum câteva zile eram undeva și mă tot uitam după ea. O așteptam să vina. Mă tot întrebăm: „Oare nu mai intră?” Teatrul trebuie să meargă mai departe, va merge mai departe!

Eram în Valencia, am intrat pe scenă, am spus un monolog, am făcut o ieșire falsă, m-am întors și mi-am adus aminte ce trebuia să spun: Stela Popescu! Mi-am dat seama că nu mai am cum să o prezint pe Stela niciodată”, a spus Alexandru Arșinel, cu ochii în lacrimi.

Alexandru Arșinel a afimat că Stela Popescu se simțea mai obosită în ultima perioadă de viață.

„Se simțea mai obosită, se mobiliza foarte mult la scenă, făcea un lucru pe care nu l-am văzut de multe ori: a cerut un scaun în culise.

Altădată era că un vârtej, venea repede, pleca val-vârtej. S-a plâns că o lasă picioarele. A făcut-o discret, nu se plângea niciodată ea. Ea mereu cauta să facă de toate, era căutată de toată lumea”, a afirmat artistul.

„Cuplul nostru nu avea cum să reziste dacă nu ne creăm noi în jurul nostru o platoșă de apărare. Au fost multe încercări de destabilizare, mai ales după Revoluție! Nu mă gândeam niciodată că o să trăiesc să o văd pe Stela murind”, a încheiat Alexandru Arșinel.

Stela Popescu s-a stins din viață la 81 de ani, în data de 23 noiembrie 2017. Vedeta a fost descoperită decedată în holul casei în care locuia în Capitală. Doamna teatrului revistă din România a fost căsătorită de două ori, ultima dată cu Puiu Maximilian, împreună cu care a adoptat o fată, Doinița Maximilian. În memoria artistei, la Valencia s-a ținut o slujbă.