Libertatea: Cum ai primit propunerea de a prezenta Vreau azi de la Alo Shop'? Crezi că ți se potrivește emisiunea mai mult decât un serial sau e ceva ce oricum voiai să încerci, așa, ca o experiență de viață?

Alexandru Ion: Îmi place să încerc lucruri noi și sunt întotdeauna deschis la propuneri legate de televiziune, indiferent că sunt din zona ficțiunii sau a show-urilor. Am fost la un casting pentru Vreau azi de la Alo Shop', unde știu că m-au ajutat mult ochelarii, în sensul că m-au făcut credibil. M-am bucurat tare să mă reîntâlnesc cu George, regizorul emisiunii și cu Adelaida, partea feminină a tandemului de prezentatori. Adelaida mi-a fost colegă de facultate, așa că avem multe amintiri comune, iar asta creează o legătură pe care o exploatăm la maximum în prezentarea emisiunii. În plus, am descoperit o echipă foarte relaxată, care creează un mediu de lucru pozitiv și familiar.

Ai dat vreo importanță faptului că urma să devii coleg cu fosta iubită?

Nu e prima dată când sunt coleg cu Flavia, dar aspectul ăsta nu a fost parte a procesului de decizie legat de prezentarea emisiunii. Până la urmă, în contextul ăsta, cuvântul coleg e un termen general. Suntem colegi de trust. Am fi colegi cu adevărat dacă am fi parte din aceeași emisiune sau dacă am juca în același serial. Ceea ce știu că ne-ar plăcea amândurora.

Am rămas în autentice relații de prietenie. Detaliile despărțirii reprezintă însă un aspect personal'

În ce relații ați rămas? Și ce ne poți spune despre despărțire? A fost destul de bruscă, lumea avea impresia că urmează oficializarea relației…

Am rămas în autentice relații de prietenie. Încheierea unui capitol nu e sau nu ar trebui să fie echivalentă cu sfârșitul unei legături. Detaliile despărțirii reprezintă însă un aspect personal și țin mult la setarea unei balanțe funcționale între viața privată și cea publică.

Acum, iubești sau… muncești și călătorești? Vorbește-ne puțin despre lucrurile pe care le ai în desfășurare sau în plan…

Mă aflu într-o perioadă în care sunt foarte dedicat experiențelor de călătorie, de fapt, experiențelor în general. Și sunt, de asemenea, foarte preocupat de partea profesională. Tocmai am terminat filmările pentru un lungmetraj, am filmările la Vreau azi de la Alo Shop' și repet pentru două noi spectacole de teatru, care vor avea premiera la toamnă. Continui și evenimentele din portofoliul TETA, ONG-ul al cărui cofondator sunt. Cel mai mare dintre acestea, Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis – a cărui temă este anul acesta perseverența', tradusă în headline-ul Tu cât ai dat cu fail?' -, a ajuns la ediția cu numărul XIIl și se desfășoară chiar acum, la Alexandria. A început pe 6 august și se termină pe 12.

Ai fost recent în safari în Africa. Singur sau cu o gașcă mare?

Am fost singur în Africa de Sud. M-am întâlnit acolo cu niște prieteni, dar călătoria în sine a avut premise de explorare solitară. E ceva ce-mi doream să fac de mult și mă bucur că s-a întâmplat odată cu prima vizită pe continentul african.

Cu ce povești te-ai întors, prin ce întâmplări ai trecut?

M-am întors cu o mai bună înțelegere a culturii locale și a istoriei țării și cu experiența safari-ului bifată pe bucket list. Unul dintre cele mai frumoase momente a fost când, din întâmplare, am ajuns într-un bar unde se cânta jazz sud-african, iar atmosfera creată a fost din categoria lucrurilor frisonante, care îți rămân multă vreme în minte și-n corp.

Alexandru Ion vrea să participe la un show de supraviețuire. Mă interesează enorm tipul ăla de experiență care te scoate din viața cotidian'

Ce mai ai pe lista de dorințe și ce ai mai reușit să bifezi până acum de pe listă?

Majoritatea punctelor de pe bucket list-ul meu (care există la modul concret) sunt legate de călătorii și experiențe legate direct de locurile respective. Aș vrea să merg pe Marele Zid Chinezesc, să ajung la Petra, în Iordania, să fac surf în Rio de Janeiro, să văd aurora boreală în Islanda, să traversez o țară pe bicicletă și multe altele de genul ăsta. O altă parte importantă a bucket list-ului e plină de experiențe de învățare legate de instrumente muzicale, vinuri, sporturi și numărul limbilor străine pe care vreau le vorbesc.

Am bifat destul de multe lucruri din categoria călătorii și experiențe implicite (scuba diving, înotat cu rechini, spectacole pe West-end, mers la Roland Garros) și urmează să bifez în curând saltul cu parașuta.

Ce ai mai vrea să încerci din televiziune, după serialul în care ai jucat la un post concurent și emisiunea pe care o prezinți acum?

Am o dorință puternică de a participa la show-uri din categoria survival'. Mă interesează enorm tipul ăla de experiență care te scoate din viața cotidiană, te confruntă cu aspecte primare ale existenței și te pune în fața posibilității de a avea revelații succesive. Așadar, aș accepta fără să stau pe gânduri invitația de a participa la astfel de show-uri. Rămân și un fan declarat al ficțiunii și-mi doresc în mod natural să lucrez la seriale de calitate, dar există destul de puține produse de gen în actualele grile TV. Aștept cu entuziasm revenirea în forță a erei serialelor.

VIDEO/ Ilona Brezoianu, despre greutățile vieții de actor. La început, am jucat pe donații, pe 30 de lei'