EXCLUSIV/Genialul actor al revistei românești, Alexandru Lulescu, joacă și la 85 de ani. ”Dacă o fi să mor, sper să nu mor pe scenă, ci să cad în culise”

Cel mai în vârstă actor român, Alexandru Lulescu rămâne dedicat teatrului de revistă căruia i-a dedicat șase decenii și unde a primit milioane de aplauze. Le-a împărțit frățește cu cel cu care a format unul dintre cele mai populare și longevive cupluri de revistă din istoria spectacolului românesc, legendarul Nicu Constantin.

O carieră unică, sub semnul râsului și bunei dispoziții căruia maestrul Lulescu nu-i pune punct parcă pregătindu-și intrarea în Cartea Recordurilor. Recent trecut printr-o operație și încă nevindecat, artistul găsește puterea să urce iar pe scenă sâmbătă, pe scena pe care o numește acasă, a Teatrului de revistă ”Costantin Tănase”. ”Dacă o fi să mor, mi-aș dori să mor după ce cobor de pe scenă, să cad în culise, nu în altă parte”, glumește macabru longevivul artist, în stilul său consacrat.

”După operație doctorii mi-au recomandat să nu mă mișc prea mult, n-a fost ușor. Însă, din fericire, sunt ”remediat”, chiar dacă încă nu complet. Nu am voie să fac mișcare, și așa am făcut prea multă, în tinerețe, ca gimnast profesionist. Acum prin mișcare înțeleg doar parcurile de lângă casă unde îmi face program îngerul și soția mea, Maria, profesoară de educație fizică și sport. Ea are grijă să nu uit acest aspect esențial”, povestește respectabilul actor pentru care, 1 iunie, Ziua internațională a Copilului, rămâne cea mai frumoasă zi de peste an.

La 85 de ani, Alexandru Lulescu amuză publicul deși e în convalescență

”E ziua mea și, în limitele posibilității sufletești și finaciare, o serbez cu zâmbet. Un expert în zodiac mi-a zis că cei născuți în iunie, mai mult, pe 1, prețuiesc prieteniile, apreciază prietenii ca pe niste rude. Chiar așa sunt”. Regrete nu are multe, poate doar lipsa popularei emisiuni din comunism,”Ora veselă” de la radioul public prin intermediul căreia, zeci de ani, a amuzat întreaga țară. Anul acesta a avut parte de o mare bucurie, a fost socru mare, la nunta fetiței sale, Alexandra și și-a făcut curaj să viziteze mormântul vechiului său camarad, Nicu Constantin, înhumat la Eforie Sud. ”Când s-a stins Nicu eram în turneu cu teatrul. Oricum nu aveam puterea să-l văd fără suflare, să ajung la procesiune. Mi-au trebuit opt ani să vizitez locul unde se odihnește și-i mulțumesc fratelui său, Nică. De când s-a dus nu am mai vrut alt partener pe scenă. Nicu a fost unic în cei 29 de ani cât am jucat împreună”, suspină nea Lulu care, alături de șeful său, Alexandru Arșinel, de buna sa prietenă Stela Popescu, coleg de generație cu regretații Jean Constantin și Puiu Călinescu, împreună au făcut România să uite de probleme cu scheciurile lor umoristice.

Artistul va urca iar pe scena Teatrului de revistă ”Costantin Tănase” în spectacolul ”Vivat revista”, alături de Cristina Stamate, Vasile Muraru și Adriana Trandafir.

