Alin Gheorghișan n-a dormit două nopți ca să le facă portretele juraților de la „Te cunosc de undeva!” | FOTO

Alin n-a închis un ochi două nopți la rând înaintea show-ului, ca să le picteze portretele Ozanei Barabancea, Andreei Bălan, lui Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

„Eu pictez foarte încet și am o mare atenție la detalii, de aceea am avut nevoie de mai mult timp ca să realizez cele patru portrete. Deși pictez de la vârsta de patru ani, până în clasa a șasea am avut la desen numai note de 4 , din cauza faptului că în clasă nu reușeam să fac mare lucru, ritmul meu fiind unul foarte lent. Cum a doua zi veneam cu desenele făcute, profesorul credea că mi le-au făcut părinții”, povestește Alin.



Concurentul mai spune că la vârsta de 13 ani avea deja la activ două vernisaje, în urma cărora a vândut toate tablourile, și că cel mai mult îi place să facă portrete.

„Cum și lui Fuego, personajul pe care-l voi imita în această gală, îi place să picteze, m-am gândit să le ofer juraților aceste portrete realizate de mine. Sper să le placă”, a mai spus acesta.

