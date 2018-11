Cântăreața și-a făcut apariția la evenimentul organizat de revista Elle la Palatul Parlamentului într-o rochie ca de prințesă, însă foarte sexy.

Alina Eremia a ales o rochie de culoare neagră, cu volane, dar și transparentă, lăsând la vedere atât cât să incite imaginația celor care o văd.

Tânăra artista a fost una dintre cele mai elegante și apariții, vestimentația aleasă potrivindu-i-se de minune.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

Citește și: EXCLUSIV | Noua politică de bagaje WizzAir şi Ryanair, pe masa Comisiei Europene. Bruxelles-ul monitorizează inclusiv situaţia din România