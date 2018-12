Alina Pușcaș a avut mari probleme cu bonele copiilor ei. „Am surprins-o, ea neștiind că eu am ajuns acasă”

Vedeta de televiziune Alina Pușcaș are doi copii, Alexandru și Melissa, de care este foarte mândră. Cum vedeta are o agendă foarte încărcată, fiind implicată în numeroase proiecte de televiziune, timpul său este foarte limitat, astfel că a fost nevoită să angajeze bone care să se ocupe de creșetrea celor doi copii ai săi. Din păcate, prezentatoarea de televizune a avut parte de experiențe neplăcute din cauza bonelor. Una dintre acestea a fost chiar înainte de botezul Melissei, când micuța a fost scăpată în cap de dădacă.

„Botezul era cel mai important moment, de fapt. Pentru că noi am avut un mic incident cu Meli, când a fost scăpată în cap de bonă. A avut o fractură de claviculă, un hematom extern serios şi a fost suspectă de fisură de craniu. Şi ne-am speriat… Ne-am întors de urgenţă în ţară. Şi chiar dacă noi nu suntem habotnici, am zis: „Hai să facem botezul””, dezvăluia Alina Pușcaș.

Vedeta a vorbit despre celelalte momente neplăcute pe care le-a avut cu bonele într-un interviu pentru revista Avantaje.

„Într-adevăr, problema asta cu bonele este puțin delicată și eu am avut niște episoade destul de neplăcute. Am schimbat până acum 4 bone și de fiecare dată era câte ceva. E greu pentru că e greu să tot aduci pe cineva străin în fața copilului, să se obișnuiască cu el, mai ai și tu grija casei.

Totuși, până ajungi să cunoști ca lumea un om, e un străin și atunci tot timpul trebuie să te readaptezi să înțelegi, să faci și puțină psihologie cu ei pentru că altfel nu ai cum. Pentru mine igiena este foarte importantă, nu îmi doresc și nu am tolerat niciodată persoanele care sunt impulsive când vine vorba de copii, să vorbească foarte mult cu ei, să se joace și cam atât. Altceva nu mă interesează, doar să aibă grijă să nu se lovească. Nu sunt nici absurdă și mie mi se întâmplă să fiu o secundă neatentă și să dea cu capul de ușă pentru că e copil, trage tot timpul, face tot timpul ceva, dar e foarte important ca acea persoană care vine în casă să aibă puțin mai multă grijă.

Am avut parte și de o doamnă care era foarte tristă. Nu mi-am dat seama din prima, poate și din disperare pentru că eram și în perioada în care trebuia să filmez. Efectiv am descoperit la puțin timp că era depresivă. Am surprins-o, ea neștiind că eu am ajuns acasă, stând pe scaun și uitându-se drept în față. Am stat și am urmărit-o să văd cât timp stă așa. O oră a stat așa. A transmis această stare și copilului și atunci am încheiat colaborarea foarte repede. E foarte complicat pentru că nu ai cum să cunoști un om dintr-un interviu și atunci te trezești cu tot felul de surprize, din păcate”, a declarat Alina Pușcaș.



În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

Citește și: Editorial de Cătălin Doscaș: Sindicatul care a câştigat întotdeauna a pierdut pentru prima dată un război: ultimele negocieri au durat doar trei minute, iar spaţiile comerciale au rămas la Metrorex!