Alina Pușcaș se luptă cu vergeturile. “Mi-a spus să nu mai arunc banii pe fereastră”

Alina Pușcaș, în vârstă de 32 de ani, este posesoarea unui trup foarte armonios.

Cu toate acestea, și ea are probleme cu care se confruntă foarte multe reprezentante ale sexului frumos.

Despre cum își tratează vergeturile și celulita a vorbit Alina Pușcaș într-un interviu pentru csid.ro.

“Pentru vergeturi am încercat să fac destul de multe, dar fără niciun rezultat. Am şi vorbit sincer cu un dermatolog extraordinar şi mi-a spus să nu mai arunc banii pe fereastrã pentru că vergeturile, aceste rupturi ale ţesutului cutanat, nu vor dispărea niciodată. Pentru celulitã, am început recent sã fac masaj săptămânal şi, bineînţeles, fac eforturi şi la nivel de alimentaţie”, a explicat vedeta.



Întrebată care sunt operațiile la care a recurs până acum, Alina Pușcaș a menționat:

“O operaţie la sâni, în 2010, şi o intervenţie cu laser pentru venele sparte de pe picioare (din cauza sarcinii)”.

