Alina Pușcaș e o mămică foarte curajoasă: nu numai că a făcut copiii unul după altul, dar și-a continuat și cariera. Imediat ce a revenit pe platourile de filmare ale serialului „Fructul oprit”, pentru al doilea sezon, Alina Pușcaș ne-a mărturisit că i-ar fi plăcut să joace în producția TV alături de copiii ei, însă, din păcate, amândoi sunt prea mici pentru această experiență.

„Aș fi vrut tare mult să joc cu Melissa, dar, din păcate, în serial aveam un băiețel. Am și acasă un băiețel, dar trebuia să fie un pic mai mare, pentru că în sezonul acesta are undeva pe la 5-6 ani… Alex al meu are abia 3 ani. Așa că trebuie să mai așteptăm”, ne-a mărturisit Alina. Până să ajungă să joace alături de copiii ei, îi ia cu ea la evenimente, ca să-i obișnuiască, încet, încet, cu showbizul. Melissa, fetița ei, e foarte sociabilă și a trecut fără probleme testul primei petreceri mondene, fiind extrem de comunicativă și receptivă pentru un copil de 2 ani.

„Nu e simplu cu ea la evenimente, pentru că are nevoie de foarte multă atenție și, oricum, nu pot să fiu cum sunt colegii mei, relaxată și să mă plimb de la un microfon la altul. Acasă e mai simplu, pentru că este mediul cunoscut și ne descurcăm, având și o bonă și, din când în când, și bunica. M-am obișnuit cu ei și am stat de foarte multe ori doar eu cu ei doi și se poate, chiar se poate. Sunt mame care stau și cu trei, fără nici un fel de ajutor. Cu Alex, care este mai marem ne înțelegem mult mai ușor, vorbim cu el și înțelege, e mai ascultător. Eu nu am știut că băieții sunt mai cuminți. Eram convinsă că fetele sunt mai cuminți, dar uite că nu-i așa. Am aflat și eu între timp”, ne-a povestit Alina.

„Mihai nu se pricepe la actorie. Este emotiv”

Vedeta Antenei 1 nu are planuri artistice doar pentru cei doi copii ai săi, ci și pentru soțul ei. Mihai, de meserie tehnician dentar, este oarecum atras de zona în care profesează Alina, însă și-ar dori să-i fie coleg din spatele camerei, nu în fața ei. „Mihai nu se pricepe la actorie, clar. I-am spus, la un moment dat, să facă figurație, pentru că în serial avem tot felul de roluri, de doctor, psiholog, și l-am întrebat dacă nu ar vrea să încerce. Cred că-i sună frumos cumva, dar este emotiv. Are o plăcere ascunsă, cred că și-ar dori să facă un fel de regie sau ceva de genul ăsta. La un moment dat, s-a gândit să finanțeze un scurt metraj și să se bage alături de un regizor, să vadă cum e. Pur și simplu, de plăcere. Din păcate, el nu are prea mult timp. Nu mai are timp să facă nimic pentru el. Înainte, îi plăcea să face wakeboarding, kite, sală, tot felul de nebunii, de sporturi extreme. S-a cam pus pe locul trei și atunci, nu mai are timp să facă și altceva”, ne-a mai spus actrița.

VIDEO: Cosmin Nistor, FOTO: Dumitru Angelescu

