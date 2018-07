Alina Sorescu face mărturisiri despre viața ei. “N-a fost ușor”

Cântăreața Alina Sorescu a fost invitată în platoul emisiunii La Măruță, de la Pro TV. Artista și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri despre viața sa din ultimii ani.



“Am două fete de care sunt mândră. Carolina a făcut patru ani, Raisa – doi ani. Nu îmi vine să cred. Trece timpul. Când ești părinte se schimbă viața cu totul…

Cu Alexandru (n.r. soțul ei) m-am cunoscut în 2008. Deci anul acesta o să facem zece ani de relație. În 2008 eram la Cerbul de Aur. Acolo l-am cunoscut pe Alexandru. Cătălin Botezatu ne-a făcut cunoștință. El a fost nașul, dar dacă nu e însurat nu a putut să ne fie naș cu adevărat. Dar el e nașul spiritual, de fapt. Nunta am făcut-o în 2010. ne-am cunoscut în 2008 și m-a cerut de soție fix un an mai târziu. Și la încă un an am făcut nunta. N-am găsit fix pe 5 septembrie când ne-am cunoscut noi, dar oricum pe 12 septembrie ne-am căsătorit…

N-a fost ușor, știi că nimic nu se face ușor. Dar eu, de fel, sunt răbdătoare și dispusă să aștept, să pun totul cărămidă cu cărămidă. Știu că nimic nu vine peste noapte și sunt o persoană foarte muncitoare, foarte meticuloasă. Și cicălitoare. Slavă Domnului, am avut niște ani frumoși. Părinții îi avem sănătoși, pentru lucrurl acesta sunt foarte recunoscătoare, fete sunt sănătoase. Poate că ultimii ani n-au fost grei. Să-i multumesc lui Dumnezeu că ne-a ferit de lucruri grele, de probleme. .. Alexandru este bine, cu costumele”, a declarat Alina Sorescu.



Alina Sorescu este cunoscută ca solistă de muzică ușoară. este prezentă pe piața muzicală din România încă de pe vremea când era adolescentă. Alina Sorescu este căsătorită cu designerul Alexandru Ciucu, împreună cu care are două fetițe: Carolina și Raisa.

