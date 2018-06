Amănunte din culisele vieții la TV a Corinei Dănilă. “Mi s-a cerut să fac un OTV elegant”

Corina Dănilă este în prezent moderatoarea emisiunii “Ieri, azi, mâine”, de la Televiziunea Națională. Însă, vedeta are o carieră îndelungată în TV, lucrând la mai multe posturi de televiziune.

Într-un interviu acordat pentru Adevărul, Corina Dănilă a dezvăluit cum a ajuns să fie, în anii ’90, prezentatoare la TVR:

“Mama mea a văzut un anunţ la televizor cum că se dă concurs pentru un post de crainic şi m-a sunat. Mama, eu fac teatru, fac film, n-am timp. Mamă, du-te. Bine, mamă, mă duc. M-am înscris şi m-am dus pentru că nu am vrut să o supăr pe mama. Plecase Cristina Ţopescu şi a fost o bătălie fantastică pe acel loc”.

Vedeta a explicat și cum a ajuns ulterior să lucreze la Pro TV.

“Cred că pe toţi ne-a încântat şi ne-a cucerit Pro TV, mai ales în perioada de început. Iar eu îmi doream să ajung la Ştiri. Am mers şi am bătut la uşă la domnul Sârbu. Mi-a deschis Doina Gradea. Şi am avut o întâlnire cu domnul Sârbu, care mi-a propus să intru la Meteo, dar l-am refuzat, i-am zis că dacă vin, vin la Ştiri…

…M-am dus şi la mineri în Valea Jiului, am şi rămas blocată acolo o săptămână… Nu aveam bani, până la urmă ne-am împrietenit cu nişte mineri care au vrut iniţial să ne bată. Am mâncat cot la cot cu ei suplimentul lor din mină – un caşcaval mucegăit şi pate de ficat. Mi-au băgat fluturaşii de salariu pe gât de revoltă”, a declarat vedeta.

Corina Dănilă a vorbit și despre experiența trăită la Euforia TV.

“Mărturisesc că la Euforia TV am încheiat contractul în momentul în care mi s-a cerut să fac „un OTV elegant“. La ora actuală foarte multe televiziuni au depăşit cu mult OTV. Eu am replicat atunci că nu ştiu să fac aşa ceva şi chiar dacă aş şti, este împotriva naturii şi firii mele. Şi atunci ne-am despărţit, fără niciun fel de problemă”, a afirmat ea.