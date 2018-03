Amănunte neștiute din viața lui Brigitte Sfăt. Cu ce se ocupa înainte să devină celebră. “Mie nu mi-e rușine cu absolut nimc”

Brigitte Sfăt nu a dus-o dintotdeauna bine. Înainte de a deveni celebră, vedeta a muncit din greu pentru a face rost de bani.

Brigitte Sfăt, care a recunoscut că l-a înșelat pe partenerul său de viață, fostul mare campion la tenis Ilie Năstase, nu s-a dat niciodată la o parte de la muncă. Chiar dacă acum are tot ce își dorește, pe vremea când nu era celebră vedeta a muncit din greu pentru a face rost de bani și a duce o viață decentă.

Brigitte Sfăt, care în luna februarie a acestui an a depus actele de divorț de Ilie Năstase, a început să muncească de la vârsta de 16 ani și a făcut chiar și curățenie în case, lucrur de care nu i-a fost deloc rușine, după cum afirma vedeta într-un interviu pentru revista Viva.

”Eu am muncit și muncesc. Umblu foarte mult să aduc marfă la magazin. Stau și până la 4 dimineața și muncesc. Mie îmi e frică doar de Dumnezeu. Eu muncesc de la 16 ani. Am făcut meditații și am făcut și curățenie în case. Dădeam meditații la 2 copii la matematică, română și germană. Mie nu-mi este rușine cu absolut nimic. Sunt o femeie independentă căreia îi place să muncească”, povestea Brigitte Sfăt pentru revista Viva.