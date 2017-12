Amănunte neștiute din viața lui Dan Ciotoi. A înșelat-o grav pe femeia care i-a stat alături 30 de ani

Dan Ciotoi, solistul formației Generic, a oferit detalii incredibile din viața sa alături de femeia care i-a stat alături timp de trei decenii.

Dan Ciotoi, care recent a vorbit despre boala de care suferă, este cunoscut publicului larg din țara noastră din postura de solist al formației Generic.

Dan Ciotoi, care anul acesta a fost implicat într-un accident de mașină, a fost invitat la o emisiune de televiziune de la Kanal D, acolo unde a vorbit despre mariajul pe care l-a avut timp de 30 de ani cu aceeași femeie.

Artistul a recunoscut că divorțul de femeia care i-a stat alături timp de 30 de ani l-a dărâmat, dar a și mărturisit că și-a înșelat fosta parteneră de viață.

„Am avut o perioadă cu o despărțire, un divorț și de aici a început totul. Am avut și o depresie. Am călcat strâmb. Am fost plecat de acasă timp de două luni, am încercat să mă întorc la soție, însă ușile erau închise. M-a trimis la tribunal. Am fost căsătoriți 30 de ani. Sunt momente pe care nu le poți stăpâni.

Când te îndrăgostești că un prost, dragostea te face să nu mai gândești normal, nu mai ești stăpân pe tine. Nu am mai încercat pentru că nu a fost singură. E greu să le număr. Soției nu i-a scăpat nimic.

Acum nu îmi mai doresc să mă împac cu ea. Relația nu mai poate fi cum a fost înainte și sigur lucrurile nu o să mai meargă că înainte. Cam un an mi-am dorit să mă împac cu ea. Nu mai aveam chef de nimic, mă simțeam că un obiect, mă gândeam doar la anumite lucruri. Până nu am mers la psiholog nu mi-a trecut.

N-aș putea să-i cer să-mi fie alături în momentele astea, nu mai merit. Am copiii alături, am soră, frate. O altă femeie nu există, este o teamă, nu știu dacă îmi mai doresc. Nu mai am încredere, în mine în primul rând. M-am cam obișnuit cu libertatea asta. Nu mă tem pentru viața mea. Totul s-a desfășurat în anul asta, de un an sunt în situația asta”, a spus Dan Ciotoi la o emisiune de la Kanal D.