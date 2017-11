Amănuntul pe care nu-l știai despre Ștefan Bănică Junior în „Liceenii”. „M-au mutat la București cu dispoziție de la ministru”

Un detaliu mai puțin știut despre filmul „Liceenii”, în care a jucat Ștefan Bănică Junior, a ieșit la iveală.

Ștefan Bănică Junior, care recent s-a căsătorit u cântăreața Lavinia Pîrva, a făcut unul dintre cele mai îndrăgite roluri ale sale în filmul „Licenii”, regixzat de Nicolae Corjos, în anul 1986.

La acea vreme, Ștefan Bănică Junior, al căruia frate a murit în urmă cu ani în urma unui teribil accident de mașină, avea 19 ani.

Artistul a dezvăluit cum a ajuns să joace rolul care l-a făcut celebru în toată România.

„Am intrat în ’85 la Institut, dar fiind încorporabil am plecat imediat nouă luni la Craiova. Atunci s-a făcut castingul pentru «Liceenii». S-a făcut cu ambele Institute de Teatru care existau atunci în România, cel de la Bucureşti şi Târgu-Mureş. Cu absolut toţi studenţii care se puteau potrivi vârstei. N-au fost mulţumiţi, şi regizorul Corjos, un alt om important pentru mine, a întrebat: „Alţi oameni nu mai sunt? Ba da. Mai sunt patru amărâţi în armată la Craiova. Aduceţi-i şi pe aceia”, a explicat Ștefan Bănică Junior într-un interviu pentru Jurnalul Național.

„Ne-au adus. Eram trei studenţi la actorie şi unul la regie. Am dat probe la Buftea şi aia a fost. Nu mă interesa să iau proba, venisem să mănânc acasă. Mi s-a părut Occident faţă de ce era la Craiova. Am dat proba, am mâncat, după care am plecat înapoi. Telefonul a sunat. Ai luat rolul, începem treaba. Am venit practic cu două luni înainte să termin armata, m-au mutat la Bucureşti, cu dispoziţie de la ministru, de la partid”, a mai povestit artistul.