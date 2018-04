Amintirile lui Gheorghe Turda despre Ionela Prodan. Interpretul de muzică populară a rememorat câteva din momentele care l-au legat de regretata cântăreaţa, care a murit pe 16 aprilie, după ce a luptat cu o boală necruţătoare.

Gheorghe Turda şi Ionela Prodan s-au cunoscut acum mai bine de 50 de ani, în anii 65-66, când amândoi erau studenţi.

În 65-66 am fost colegi, ea era student la Istorie, eu la Conservator in Cluj… Ea nici nu era cunoscută atunci, ne-au luat pe amândoi în probe, la ansamblul de muzică populară. Am fost și pe Litoral împreună. Îmi amintesc că mergeam și cântam când era ea gravidă cu Ana în luna a șasea. Și-mi zicea: “Ghiță, adu-mi și mie fructe, că poftesc, adu-mi niște prune, o pară”. Îi făceam toate poftele, mi-era frică, o femeie gravidă trebuie menajată, trebuie să ai grijă de ea. Am avut mare succes atunci, au fost vremuri foarte frumoase”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Revista VIVA!

Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Se pare că mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spitale. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook. Anamaria Prodan a publicat un mesaj sfâşietor după moartea Ionelei Prodan.

La câteva ore după decesul artistei, Spitalul Universitar de Urgență Elias, unde era internată, a transmis un comunicat de presă în care anunță că decesul Ionelei Prodan a survenit în urma unui stop cardiorespirator.