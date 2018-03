Anamaria Ferentz demonstrează că traiul din Statele Unite îi priește. Dacă muzical a renunțat să-și mai probeze talentul și se pare că nu-și mai dorește nici o performanță, la 42 de ani frumoasa solistă s-a numărat printre finaliștii probei pe echipe de la Maratonul din Los Angeles, anuala cursă unde, pe categorii diferite, se prezintă la start mii de participanți.

Deși nu este o sportivă activă, după cum chiar ea recunoaște, fostul model Playboy de acum aproape 20 de ani, este într-o formă de zile mari. Fosta muză a lui Ion Țiriac, scriitoare de cărți pentru copii și solistă a trupei Demmo a terminat ”pe picioare” cursa, alergând cu echipa sa 42,195 km, linia de finish fiind la malul Oceanului Pacific, în Santa Monica.

Anamaria Ferentz finalistă la maratonul din Los Angeles. A alergat pentru ”Hospice of Hope-Casa Speranței” din România”

”Sunt propria-mi eroină. A contat efortul depus și rezistența și, deși nu m-am antrenat deloc, sunt finalistă maratonului din LA. Vreau să știți că eu și prietenii mei am alergat pentru ”Hospice of Hope-Casa Speranței” din România”, spune încântată Anamaria (FOTO dreapta jos), fosta artistă care caută visul american de aproximativ cinci ani și se simte foarte mulțumită de noua sa viață. Ferentz (FOTO a treia de la dreapta la stânga) a dus o viață nomadă de când a ales să fie rezidentă în Statele Unite (în urmă cu cinci ani)- a locuit în New York, Chicago iar acum în Los Angeles, unde cântă ocazional la sala de evenimente a Bisericii ”Sf Ioan Bătezătorul” din metropolă, a fost suplinitoare la o școală și este agent imobiliar.

CITESTE SI:#salvatipipera | În Pipera, drumul spre succes se scufundă în noroiul românesc. Corporatist: ”Toţi suntem trişti!”/ VIDEO