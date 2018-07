Anamaria Prodan, în cea mai așteptată fotografie de familie. „Poza asta duce cu gândul la un nou reality show”

Anamaria Prodan a dat publicității o imagine cum nu postează prea des. În fotografia respectivă, impresara Anamaria Prodan apare în compania celor patru copii ai ei și ai antrenorului de fotbal Laurențiu Reghecampf: Rebecca, Sarah, Luca și Reghe Junior.

„Copiii mei minunați. Îmi iubesc viața. Copii perfecți. Familie perfectă”, a precizat Anamaria Prodamn în dreptul fotografiei.

„Cea mai frumoasă familie și niște copii frumoși și deștepți ca părinții lor”, „Superbă familie”, „cea mai frumoasă familie, vă ador!”, „Wow, ce familie frumoasă! Să fiți sănătoși și totdeauna uniți”, „Poza asta duce cu gândul la un nou reality show”, „Ar fi timpul, Anamaria Prodan! De ani de zile lumea așteaptă un nou reality”, „O familie foarte frumoasă”, „Să fiți sănătoși și fericiți, aveți și motive! O familie frumoasă!”, sunt mesajele pe care Anamaria Prodan le-a primit în mediul online.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca, de 18 ani, și Sarah, de 16 ani, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

