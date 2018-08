Anamaria Prodan a făcut vâlvă cu posteriorul ei. Cum a putut să pozeze

Anamaria Prodan știe cum să capteze atenția celor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Impresara a dat publicității o fotografie în care apare în costum de baie, însă a pozat în așa fel încât să-și scoată în evidență posteriorul ferm și bombat.,

Cum era de așteptat, fotografia a făcut mare vâșvă pe internet, iar comentariile au curs pe contul de socializare al impresarei.



„Care e doctorul care te-a făcut să arăți bombă? Vreau și eu”, „Arăți beton”, „Aviz tuturor, e bombă femeia”, „Foarte sexy”, „tinerețea nu mai vine înapoi, trebuie să ne trăim prezentul. După părerea mea exagerezi!”, „Ești fenomenală! Corpul tău este demențial”, „oare în pantaloni de ce nu se văd aceleași forme? de ce oare picioarele auo formă ciudată, de parcă ar fi o poză prea modoficată? sau poate pentru că ți-ai mai injectat ceva prin fund… Nimic de zis, arăți foarte bine, dar hai totuși nu da în penibil mai mult decât atât. pe vremea când nu erai „perfectă”, purtai numai haine lălîi”. „Nu arată rău, dar oricum e injectată sau are implant 100%. eu mă uitam la pozele din trecut și avea fundul cam plat… nicidecum așa”, „Modificată, nemodificată, bravo ție Ana. Ești mișto tare!!!”, i-au transmis internauții.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

