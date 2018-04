Anamaria Prodan a încercat cu disperare să își facă propriul nume. “Am urât cu pasiune să mi se spună că sunt fata Ionelei Prodan”

Cu ani în urmă, Anamaria Prodan a făcut eforturi să reușească să fie cunoscută pentru ce e ea, nicidecum drept fata Ionelei Prodan.

Impresara Anamaria Prodan, care nu a dormit până la cinci dimineața în noaptea în care și-a înmormântat mama, Ionela Prodan, a fost dintotdeauna o femeie foarte ambițioasă, care a vrut să reușească singură și să-și facă un nume pentru ce reprezintă ea, nu pentru că e fiica regretatei interprete de muzică populară, care a murit în data de 16 aprilie.

Într-un interviu pentru Casino Magazine, Anamaria Prodan afirma că și-a dorit să cunoască celebritatea și să nu se mai spună despre ea că este fiica Ionelei Prodan și de aceea a reușit în viață.

„Celebritatea familiei mele este… ca un cuţit cu două tăişuri. Am fugit întotdeauna și am încercat să scap de numele familiei mele”, spunea Anamaria Prodan.

„M-am angajat la un ziar când am împlinit 18 ani şi am semnat cu un alt nume tocmai ca să nu spună nimeni… aaaa, nu este ok. Este fata Ionelei Prodan… a bagat-o mama ei…

Am urât cu pasiune să mi se spună că sunt fata Ionelei Prodan… Întotdeauna mi-am dorit să fiu Anamaria Prodan, iar mama mea, mama Anamariei Prodan”, mai spunea impresara pentru aceeași sursă.

„Cred că după atâţia ani am reuşit. Am ales fotbalul deoarece mama sau tata nu au avut tangenţă cu el. Sunt mândră când mama mea mă strânge în braţe şi plânge de mândrie că fata ei a reuşit singură să realizeze atâtea lucruri”, mai afirma Anamaria Prodan.