Anamaria Prodan le dă salarii fiicelor sale. Câți bani le oferă acestora

Impresara Anamaria Prodan a dezvăluit că le oferă salarii celor două fiice ale sale din prima căsnicie.

Anamaria Prodan este foarte mândră de cele două fete ale sale, Rebecca și Sarah, care se află în Statele Unite. De altfel, Anamaria Prodan a dezvăluit că își dorește foarte mult ca fetele sale să fie independente și să nu depinde niciun moment de nimeni.

Ba mai mult decât atât, într-o emisiune de televiziune, Anamaria Prodan, care este căsătorită cu binecunoscutul antrenor de fotbal Laurențiu Reghecampf, a dezvăluit că le oferă salarii celo două fete ale sale, pentru ca acestea să nu ducă lipsă de nimic.

„Ea este cetăţean american şi în ultimul an am auzit că vrea să se întoarcă în Europa. Rebeca îşi doreşte să vină înapoi să studieze”, a comentat Anamaria Prodan despre Rebecca, una dintre fiicele ei, care are și iubit.

„Eu mi-am lăsat copiii să-şi ia singur deciziile în viaţă. Iubitul ei vine dintr-o familie bună şi rar găseşti băieţi buni. Un băiat care îşi doreşte să facă ceva în viaţă. Eu le dau salarii fetelor mele. Uneia îi dădeam la început 500 de dolari, după ce au crescut le-am dat 1.000 de dolari. Sara, cea mica, ea nu are timp să mănânce, ea strânge”, a afirmat celebra impresară.