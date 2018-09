Anamaria Prodan a șocat cu ținuta purtată. „Nici o fată de la comună nu s-ar îmbrăca cu așa ceva”

Impresara Anamaria Prodan a stârnit din nou tot felul de reacții cu ținuta pe care a purtat-o.

Anamaria Prodan a publicat, pe pagina sa de Instagram, o fotografie în care apare îmbrăcată într-un costum de trenning, negru cu portocaliu, la care a asortat o șapcă portocalie.

Vestimentația sport aleasă de vedetă a stârnit un val de comentarii din partea internauților. cei mai mulți au admirat-o pentru felul în care arată, însă au existat și voci care i-au spus exact ce părerea au despre vestimentația respectivă.

„La cât de multe lucruri frumoase poți să îți cumperi…chiar așa urât și grețos pui țoalele alea pe tine… Nici o fată de la comună nu s-ar îmbrăca cu așa ceva. Rușine!!!”, i-a scris un internaut Anamariei Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

