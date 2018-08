Fosta componentă a trupei ASIA s-a căsătorit în urmă cu mai bine de șase ani cu un cetățean turc, Serkan Yaman. De atunci, viața ei s-a schimbat radical.

Cântăreața are o familie fericită, chiar dacă încă nu a devenit mamă, și-și continuă cariera muzicală. Ea s-a întors în România alături de soțul ei, iar în prezent, celor doi le merge foarte bine.

Mai puțin cunoscut însă este faptul că Anca Neacșu are buletin turcesc și vorbește foarte bine limba soțului său.

„Am fost la interviu, l-am trecut, așa că am dublă cetățenie. Sunt și turcoaică. Dar nu mă ajută la nimic, trebuia să-l iau ca să nu-mi mai reînnoiesc permisul de ședere, an de an. Am depus aplicația și acum am buletin turcesc. Am stat în șapte orașe în Turcia, vorbesc bine și limba turcă”, a mărturisit ea pentru Libertatea.

Se chinuie să-și învețe soțul limba română

Deși Anca stăpânește destul de bine limba turcă, nu același lucru se poate spune și despre soțul său. Artista se chinuie să-l învețe româna, mai ales că acum, cei doi locuiesc în București și Serkan trebuie să se descurce în limba nevestei lui.

„Având în vedere că lucrează în România, a început, încet, încet, să mai vorbească și el, dar cu greșeli. Când vorbesc la telefon cu el, oamenii de lângă mine râd de leșin. Îi spun câteva cuvinte în turcă, altele în engleză, altele în română, amestec trei limbi, pentru că vreau să-l învăț. Când o să avem copii nu știu ce o să facem, în ce limbă vom vorbi”, a adăugat Anca.

