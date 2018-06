Anca Pandrea, primele declarații după ce a ajuns de urgență la spital. “O zi întreagă n-am putut să scot un sunet”

Anca Pandrea, în vârstă de 72 de ani, a fost internată joi, 28 iunie, la Spitalul Floreasca din Capitală. Vecinii au găsit-o căzută în curte și plină de sânge. Artista s-a lovit la cap

Fosta parteneră de viață a actorului Iurie Darie a făcut primele declarații despre ce s-a întâmplat pentru Mediafax.

“Am avut nişte probleme cu plămânii. Eu am insuficienţă cardiacă şi pulmonară. De la aerul condiţionat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tuşit foarte foarte tare şi am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpuşor”,a declarat Anca Pandrea.

Anca Pandrea va petrece sfârşitul de săptămână la Spitalul Floreasca, urmând să fie externată luni.

