Anca Țurcașiu, despre scenele nud din filmul „Miss Litoral”. „Să mă țină de mână, că tremuram ca varga” | FOTO

Cântăreața Anca Țurcașiu a făcut furori cu ani în urmă cu rolul pe care l-a interpretat în filmul „Miss Litoral”, în care a apărut nud. despre scenele nud din acea peliculă și despre cum a refuzat următorul rol de acest fel a făcut declarații vedeta în cadrul unui live pentru revista OK Magazine.

„A fost foarte complicat şi ceea ce nu ştie lumea este că regizorul mi-a oferit şi al doilea scenariu după „Miss Litoral”, „A doua cădere a Constantinopolului”. Toată lumea crede că eu am jucat şi acolo, dar nu, a jucat Loredana.

Eu am jucat doar în „Miss Litoral” şi am refuzat al doilea scenariu, pentru că mi s-a părut extrem de delicat, din punctul acesta de vedere, şi n-am mai fost dispusă a doua oară să mai repet experienţa”, a spus artista.

„Imaginează-ţi, în ’90, în tot griul ăla, ce era pe Magheru, la Scala în faţă, un afiş de 6 metri! Am crezut că-mi cade capul. Eram prietenă cu Ioan Luchian Mihalea, cu el am mers la premieră să mă ţină de mână, pentru că am tremurat ca varga.

A fost groaznic să accept că voi vedea pentru prima oară ce am făcut – pentru că atunci nu vedeai, erau nişte altfel de camere, acum poţi vedea ce ai făcut, să te reglezi la dubla următoare, dar atunci nu era aşa şi am avut nişte emoţii infernale.

Astăzi, când văd filmul, îmi place foarte mult, mă amuz şi am depăşit un pic sentimentul acela”, a adăugat ea.

Cântăreața Anca Țurcașiu formează o familie cu medicul Cristian Georgescu de foarte mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998, iar petrecerea a avut loc în Paradisul Verde de la Corbeanca. Nașii de cununie ai celor doi au fost soții Țânțăreanu, Cristian și Manuela. La nuntă au participat 400 de invitați. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, care au un băiat pe nume Radu, s-au cunoscut în America.

